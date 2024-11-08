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13:44, 8 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания спортивного комментатора Рабаданова

При задержании комментатора Рабаданова в его кармане нашли ручную гранату
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Махачкале, на заседании суда об избрании меры пресечения общественнику и спортивному комментатору Рамзану Рабаданову, следователи заявили, что при задержании в его кармане нашли и изъяли ручную гранату. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следователи просят суд арестовать подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов Рабаданова на два месяца.

Ранее сообщалось, что перед задержанием он успел позвонить близким. Он рассказал, что на улице к нему подошли неизвестные и поместили в куртку гранату. О задержании комментатора стало известно 7 ноября. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев заявил, что это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

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