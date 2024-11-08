Раскрыты подробности задержания спортивного комментатора Рабаданова

При задержании комментатора Рабаданова в его кармане нашли ручную гранату

В Махачкале, на заседании суда об избрании меры пресечения общественнику и спортивному комментатору Рамзану Рабаданову, следователи заявили, что при задержании в его кармане нашли и изъяли ручную гранату. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следователи просят суд арестовать подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов Рабаданова на два месяца.

Ранее сообщалось, что перед задержанием он успел позвонить близким. Он рассказал, что на улице к нему подошли неизвестные и поместили в куртку гранату. О задержании комментатора стало известно 7 ноября. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Шамиль Хадулаев заявил, что это связано с выездами Рабаданова на судебные процессы, где рассматривают дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы.