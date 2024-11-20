Путин дал распоряжение относительно Крымского моста

Песков: Путин поручил обеспечить безопасность Крымского моста

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить безопасность Крымского моста. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так в Кремле прокомментировали публикацию издания Global Defense Corp, согласно которой Крымский мост может стать одной из целей атаки западным дальнобойным оружием.

Также президент распорядился обеспечить безопасность иных объектов критической инфраструктуры. О каких именно объектах может идти речь, Песков не уточнил.

Ранее Минобороны сообщило о первом ударе дальнобойными ракетами ATACMS по России. Шесть ракет были выпущены украинскими войсками по Брянской области. Перед этим в США узнали о решении президента страны Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь России.