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12:03, 20 ноября 2024Россия

Путин дал распоряжение относительно Крымского моста

Песков: Путин поручил обеспечить безопасность Крымского моста
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить безопасность Крымского моста. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так в Кремле прокомментировали публикацию издания Global Defense Corp, согласно которой Крымский мост может стать одной из целей атаки западным дальнобойным оружием.

Также президент распорядился обеспечить безопасность иных объектов критической инфраструктуры. О каких именно объектах может идти речь, Песков не уточнил.

Ранее Минобороны сообщило о первом ударе дальнобойными ракетами ATACMS по России. Шесть ракет были выпущены украинскими войсками по Брянской области. Перед этим в США узнали о решении президента страны Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь России.

ЖЗЛ
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