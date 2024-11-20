Президент России Владимир Путин подарил КНДР 70 животных

Президент России Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных, включая льва и двух медведей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал Центральному зоопарку Пхеньяна подарок от главы государства. «В межгосударственных отношениях исторически животные занимали важное место, их дарили в знак поддержки, доброты, заботы», — заявил он.

В частности, из Московского зоопарка в зоопарк Пхеньяна переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок. Глава Минприроды напомнил, что Московский и Пхеньянский зоопарки сотрудничают более 13 лет.

В октябре премьер Индии Нарендра Моди подарил Путину картину в стиле сохраи.