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11:13, 20 ноября 2024Ценности

Путин подарил КНДР 70 животных

Президент России Владимир Путин подарил КНДР 70 животных
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пресс-служба Минприроды России

Президент России Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных, включая льва и двух медведей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал Центральному зоопарку Пхеньяна подарок от главы государства. «В межгосударственных отношениях исторически животные занимали важное место, их дарили в знак поддержки, доброты, заботы», — заявил он.

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В частности, из Московского зоопарка в зоопарк Пхеньяна переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок. Глава Минприроды напомнил, что Московский и Пхеньянский зоопарки сотрудничают более 13 лет.

В октябре премьер Индии Нарендра Моди подарил Путину картину в стиле сохраи.

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