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12:04, 28 октября 2024Ценности

Премьер Индии подарил Путину картину в стиле сохраи

На саммите БРИКС премьер Индии Моди подарил Путину картину в стиле сохраи
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину картину в стиле сохраи. Соответствующую информацию публикует издание The Times of India.

Моди преподнес российскому лидеру подарок на саммите БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября в Казани. Премьер подарил Путину картину, написанную в технике сохраи. Отмечается, что в таких полотнах преобладают натуральные краски и цвета, в качестве кистей для рисования используются ветки растений и солома, а для нанесения базового слоя — тряпки.

Ранее в октябре премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь также привез Владимиру Путину подарок к прошедшему дню рождения — двух драконов. В рамках встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани он вручил российскому политику два сувенира. Фам Минь Чинь объяснил, что во Вьетнаме драконы означают символ власти.

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      Карина Черных
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