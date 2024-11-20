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12:23, 20 ноября 2024Забота о себе

Россиян призвали есть помидоры каждый день

Фельдшер Балан рассказала, что помидоры помогают снизить риск болезней сердца
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан рассказала, что помидоры содержат множество полезных веществ, необходимых в любом возрасте. В беседе с «Лентой.ру» она призвала россиян есть этот овощ каждый день.

Балан отметила, что помидоры содержат большое количество ликопина — мощного антиоксиданта, помогающего снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития болезней сердца, а также защищающего клетки организма от старения. Калий, который также содержится в овоще, способствует выведению избытка натрия из организма и регулирует давление, добавила фельдшер.

Кроме того, помидоры богаты витамином К и кальцием, необходимыми для укрепления костей, а также клетчаткой, которая улучшает работу кишечника и помогает избежать запоров. Томаты также обладают мягким слабительным эффектом и улучшают общее состояние желудочно-кишечного тракта.

С возрастом многие сталкиваются с ухудшением зрения и развитием катаракты и поражением сетчатки глаза. Помидоры содержат витамины А и С, а также бета-каротин, которые поддерживают здоровье глаз

Наталья Баланфельдшер

«Термически обработанные томаты не менее полезны, чем свежие. При нагревании количество ликопина увеличивается, он становится более легким для усвоения. Однако стоит учитывать, что при термической обработке снижается содержание витамина С», — добавила специалистка.

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