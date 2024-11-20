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18:37, 20 ноября 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о влиянии бутилированной воды на здоровье

Диетолог Гинзбург: бутилированная вода не может быть опасной для здоровья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Helio Dilolwa / Unsplash

Бутилированная вода в России отвечает строгим стандартам качества, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Так он прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» исследование китайских ученых, обнаруживших, что бутилированная вода может быть опасна для здоровья при неправильном хранении.

По его словам, на питьевую бутилированную воду действует ГОСТ, который обязаны соблюдать производители. «Вода не содержит вредных примесей и обладает определенной долей минерализации. Однако количество минеральных веществ в питьевой воде значительно меньше, чем в лечебной», — отметил Гинзбург. Бутилированную воду, продолжил он, можно пить ежедневно, поскольку она отличается приятным вкусом и проходит регулярные тщательные проверки качества.

Диетолог Ольга Редина добавила, что пластиковые бутылки для воды изготавливают из полиэтилентерефталата, который под воздействием высоких температур действительно может выделять в воду опасные для здоровья вещества.

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Однако это возможно только при нарушении условий хранения — к примеру, если бутилированная вода долго находилась под воздействием солнечных лучей. Диетолог согласилась с тем, что в России строго следят за качеством бутилированной воды и ее упаковкой, поэтому вероятность покупки воды с вредными примесями минимальна.

Ранее гастроэнтерологи Саймон Смейл и Питер Уорвелл, а также диетолог Люси Джонс дали советы для здоровья кишечника. Специалисты посоветовали не злоупотреблять вредной и обработанной пищей и придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.

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