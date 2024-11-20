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11:40, 20 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка остановилась на обочине дороги и попала под пулю браконьеров

Под Иркутском браконьеры перепутали женщину со зверем и застрелили ее
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: grisdee / Shutterstock / Fotodom

В Иркутской области семья браконьеров перепутала женщину со зверем и выстрелила в нее на обочине. Потерпевшая не выжила. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло минувшей ночью. 31-летняя женщина ехала вместе с другом в Нижнеудинск и остановила машину на обочине дороги, чтобы отдохнуть. Когда они вышли из машины, раздался выстрел, а потерпевшая упала на землю, получив пулю в шею.

Злоумышленников на автомобиле УАЗ задержали на въезде в Нижнеудинск — внутри салона находились 48-летний отец с сыном и другом. Выяснилось, что мужчины занимались незаконной охотой, а женщину приняли за зверя и выстрелили в нее из карабина «Вепрь-308».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Амурской области местный житель в ходе незаконной охоты выстрелил в знакомого, перепутав его со зверем.

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