Российская пенсионерка больше недели провела в тайге без еды и воды и выжила

Иркутская пенсионерка больше недели провела в тайге без еды и воды и выжила

Пенсионерка из Иркутской области больше недели провела в тайге без еды и воды и выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

В полицию обратилась дочь россиянки, она рассказала, что мать отправилась работать сторожем на лесозаготовительную базу под Киренском.

В одном из разговоров старушка упомянула о медведе, который бродил рядом с зимовьем. После этого женщина перестала отвечать на звонки.

К поискам пожилой подключили силовиков, те несколько суток прочесывали округу. Почти отчаявшись найти пенсионерку живой, услышали лай — он доносился из самой чащи. Там и обнаружили старушку, лежащую без сил в ветвях деревьев.

Бабушку отвезли в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Якутии спасли рыбаков, которые провели в тайге почти месяц.

До этого неподалеку от Сахалина сняли с лодки мужчину, который провел на ней 67 суток.

