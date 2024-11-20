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07:49, 20 ноября 2024Россия

Российская пенсионерка больше недели провела в тайге без еды и воды и выжила

Иркутская пенсионерка больше недели провела в тайге без еды и воды и выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Пенсионерка из Иркутской области больше недели провела в тайге без еды и воды и выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

В полицию обратилась дочь россиянки, она рассказала, что мать отправилась работать сторожем на лесозаготовительную базу под Киренском.

В одном из разговоров старушка упомянула о медведе, который бродил рядом с зимовьем. После этого женщина перестала отвечать на звонки.

К поискам пожилой подключили силовиков, те несколько суток прочесывали округу. Почти отчаявшись найти пенсионерку живой, услышали лай — он доносился из самой чащи. Там и обнаружили старушку, лежащую без сил в ветвях деревьев.
Бабушку отвезли в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Якутии спасли рыбаков, которые провели в тайге почти месяц.

До этого неподалеку от Сахалина сняли с лодки мужчину, который провел на ней 67 суток.

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