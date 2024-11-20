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08:25, 20 ноября 2024Мир

Шольц счел отказ от поставок Киеву Taurus своим преимуществом на предстоящих выборах

Шольц: курс СДПГ отличается благоразумием из-за отказа от поставок Taurus Киеву
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus является преимуществом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах, так как ее курс отличается благоразумием. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Politico.

«Разумеется, об этом будет думать общественность, когда в ближайшем будущем пройдут выборы: можно ли продолжить курс решительной поддержки, но в то же время и благоразумия, который я отстаиваю и который также ассоциируется с СДПГ», — заявил канцлер.

Шольц добавил, что отправка Киеву ракет Taurus не может быть осуществлена без его согласия.

Ранее генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш заявил, что Шольц может вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на досрочных выборах.

Глава Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Кристиан Линднер между тем высмеял планы канцлера бороться за переизбрание.

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