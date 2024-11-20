Силуанов рассказал об опасности госрегулирования курса рубля

Силуанов: рыночное формирование курса рубля является столпом денежной политики

Власти не должны регулировать курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 1».

«Если мы будем регулировать курсообразование, то будут перекосы в стоимостных показателях, будут перекосы и в формировании денежно-кредитной политики. Мы это проходили. И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно», — сказал он.

Министр подчеркнул, что курс рубля должен формироваться рыночным путем. «Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики»,— сказал глава Минфина.

Ранее Силуанов назвал доллары ненужными для россиян в ответ на вопрос журналиста о необходимости этой валюты. Он добавил, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа.