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20:37, 20 ноября 2024Силовые структуры

Следователи начали проверку после стрельбы из ракетницы в лицо молодому россиянину

В Кирове следователи проводят проверку после стрельбы из ракетницы в лицо жителю
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Кирове следователи проводят проверку после стрельбы из сигнальной ракетницы в лицо жителю. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, 18-летний молодой человек поссорился с 17-летним подростком, после чего в него произвели выстрел. Потерпевшего госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, причиной конфликта стали «чересчур широкие штаны» и окрашенные волосы подростка. Он шел со своим братом по улице, когда ему навстречу вышел агрессивно настроенный 18-летний юноша.

В результате выстрела молодому человеку попали глаз, у него перелом костей лицевого скелета и сильная контузия глазного яблока. Выстрелившего подростка задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что пытавшийся застрелить бывшую возлюбленную и ее сожителя россиянин получил срок.

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