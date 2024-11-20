Следователи задержали россиянку за попытку расправы над дочерью из-за ссоры с мужем

В ЛНР задержана женщина за попытку убить малолетнюю дочь из-за ссоры с мужем

В ЛНР задержана женщина за попытку расправы над малолетней дочерью из-за ссоры с мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Луганской народной республике (ЛНР).

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 18 ноября местная жительница толкнула детскую коляску с ребенком под колеса машины, которая двигалась по центральной улице Антрацита. Своевременная реакция водителя позволила избежать трагедии. Девочка находится в больнице, угрозы ее жизни нет.

Подозреваемая задержана. На допросе она заявила, что из-за ссоры с мужем решила ему так отомстить и расправиться с дочерью.

Ранее сообщалось, что россиянин предстанет перед судом за покушение на должника.