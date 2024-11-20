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08:28, 20 ноября 2024Экономика

Стало известно о почти полном прекращении поставок российского зерна в Европу

РИА Новости: Россия почти прекратила поставки зерна в ЕС на фоне пошлин
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин почти прекратила поставки зерна в страны сообщества. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Как стало известно агентству, стоимость сентябрьских отгрузок составила всего 21 тысячу евро, в то время как в июне, перед вступлением в силу ограничений, европейцы закупили зерна из РФ на 11,8 миллиона евро.

Утвержденные Советом ЕС запретительные (в его заявлении прямо говорилось о намерении добиться полного прекращения поставок) тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии вступили в силу с 1 июля. В зависимости от конкретного продукта пошлины выросли либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов. При этом ограничения не коснулись зерна, следующего в третьи страны через европейские порты.

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