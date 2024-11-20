Трамп выбрал бывшего генпрокурора США постпредом при НАТО

Переизбранный американский экс-президент Дональд Трамп выбрал бывшего генпрокурора США Мэтью Уитакера постпредом при НАТО. Об этом пишет Reuters.
«Трамп заявил в среду, что выбрал бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакера на должность посла США при Организации Североатлантического договора», — передает агентство.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в штаб-квартире НАТО воцарилась неопределенность из-за возможных решений Трампа по урегулированию конфликта на Украине.