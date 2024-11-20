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18:50, 20 ноября 2024Мир

Трамп выбрал бывшего генпрокурора США постпредом при НАТО

Reuters: Трамп выбрал бывшего генпрокурора США Уитакера постпредом при НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Переизбранный американский экс-президент Дональд Трамп выбрал бывшего генпрокурора США Мэтью Уитакера постпредом при НАТО. Об этом пишет Reuters.

«Трамп заявил в среду, что выбрал бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакера на должность посла США при Организации Североатлантического договора», — передает агентство.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в штаб-квартире НАТО воцарилась неопределенность из-за возможных решений Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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