В Европарламенте пришли к соглашению по кандидатам в еврокомиссары

RTBF: в Европарламенте поддержали кандидатов в еврокомиссары от фон дер Ляйен

Депутаты фракций большинства в Европарламенте достигли политического соглашения по всем кандидатурам на посты еврокомиссаров, которых предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщил телеканал RTBF.

«Лидеры Европейской народной партии, партии "Обновляя Европу" и социал-демократов поддержали всех предложенных кандидатов в еврокомиссары», — говорится в сообщении.

При официальном утверждении новый состав Еврокомиссии может приступить к работе уже 1 декабря.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что органы Европейского союза имеют богатый опыт взаимодействия с администрацией переизбранного экс-президента США Дональда Трампа, что может стать основой для будущей работы.