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14:03, 7 ноября 2024Мир

Фон дер Ляйен поделилась планами о работе с администрацией Трампа

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала «позитивное взаимодействие» с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Amel Emric / Reuters

Органы Европейского союза (ЕС) имеют богатый опыт взаимодействия с администрацией переизбранного экс-президента США Дональда Трампа, что может стать основой для будущей работы. Так перспективы сотрудничества прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

«Мы будем позитивно взаимодействовать с новой администрацией Трампа. У меня есть некоторый опыт работы с президентом Трампом в ходе его предыдущего мандата, это может стать основой сотрудничества», — сказала чиновница, пообещав проанализировать «общие интересы» США и ЕС.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников писала, что в ЕС ожидают «разрыв трансатлантических отношений», а также снижение американской военной помощи Украине.

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