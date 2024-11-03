В ЕС допустили изменение военной поддержки Украины в случае победы Трампа

WP: в ЕС допускают изменение военной поддержки Украины в случае победы Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) готовятся к изменению военной поддержки США Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, союзники Вашингтона в Европе допускают «разрыв трансатлантических отношений».

«Европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов», — говорится в статье.

Кроме того, новое командование НАТО взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Ранее кандидат на выборах США от демократов Камала Харрис заявила, что настала пора закончить «десятилетие Трампа».