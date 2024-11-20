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16:23, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Харькове раздался взрыв

В Харькове прогремел взрыв
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Харьковской области на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По информации корреспондентов «Общественного», взрыв прогремел за пределами Харькова. Где именно он раздался и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, не уточняется.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в момент взрыва в Харьковской области в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Утром 20 ноября в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Информацию о них подтвердили местные власти, они также призвали жителей столицы Украины оставаться в укрытиях.

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