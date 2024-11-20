В Кремле назвали неприемлемой для России заморозку конфликта на Украине

Пресс-секретарь Песков: для России неприемлема заморозка конфликта на Украине

Варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, так как ей важно достичь поставленных целей в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин, как и прежде, готов к переговорам по Украине. Также это касается возможного диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом.

До этого Песков прокомментировал сообщения об инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке конфликта по линии фронта. Он также сообщил, что для России неприемлема подобная заморозка конфликта.

