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12:32, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле назвали неприемлемой для России заморозку конфликта на Украине

Пресс-секретарь Песков: для России неприемлема заморозка конфликта на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, так как ей важно достичь поставленных целей в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин, как и прежде, готов к переговорам по Украине. Также это касается возможного диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом.

До этого Песков прокомментировал сообщения об инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке конфликта по линии фронта. Он также сообщил, что для России неприемлема подобная заморозка конфликта.

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