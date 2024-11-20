Кремль заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе с Трампом

Президент России Владимир Путин, как и прежде, готов к переговорам по Украине и ранее неоднократно подчеркивал и заявлял об этом, в том числе касательно возможного диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент действительно неоднократно, а точнее — постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, «знакомые с планами Кремля», сообщило, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения, однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.