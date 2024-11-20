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12:32, 20 ноября 2024Мир

Кремль заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин, как и прежде, готов к переговорам по Украине и ранее неоднократно подчеркивал и заявлял об этом, в том числе касательно возможного диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент действительно неоднократно, а точнее — постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, «знакомые с планами Кремля», сообщило, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. В частности, по их словам, Москва готова рассмотреть вариант «заморозки» конфликта по линии боевого столкновения, однако для российской стороны принципиальным остается пункт о нейтральном статусе Украины и предоставление гарантий ее невключения в НАТО.

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