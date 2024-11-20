В России боец СВО остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя

Иванов: боец СВО из Талицы остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что боец специальной военной операции (СВО) из города Талица остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя. Историю россиянина парламентарий привел в Telegram-канале.

Иванов отметил, что в декабре прошлого года мужчина получил минно-взрывное ранение: ушиб мозга, осколки в веществе головного мозга, огнестрельный дырчатый перелом черепа. Военный чудом выжил.

«Прошел ВВК. Получил категорию "В". Это значит, что по решению аттестационной комиссии он мог быть уволен с военной службы по состоянию здоровья или переведен на другую должность с учетом ограничений по здоровью, или оставлен на прежнем месте. Важно, что решение принималось бы с учетом его конкретной ситуации и состояния здоровья», — разъяснил депутат.

Однако сотрудники госпиталя лишили бойца такого подхода и не направили в войсковую часть необходимые документы. Сначала они неправильно указали его фамилию, имя и отчество, затем бумаги «завернули». Позже их отправили не по тому адресу.

Выйдя из госпиталя, военнослужащий продолжал ходить на боевые задания. Летом он получил в бою второе тяжелое ранение – лишился ноги. Он до сих пор проходит лечение в госпитале, подчеркнул Иванов. «Какой-то деятель проваландался с бумажками человек стал инвалидом!» — возмутился парламентарий.

К нему обратилась супруга бойца. После того, как Иванов подключился к решению ситуации, военнослужащему оформили документы по второму ранению, провели ВВК и установили категорию Д. Кроме того, заметно ускорился вопрос с протезированием, резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что мать бойца СВО из Волгоградской области потребовала выкопать сына из могилы.