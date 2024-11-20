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15:03, 20 ноября 2024Россия

В России назвали последствия заморозки украинского конфликта

Депутат Белик: заморозка украинского конфликта грозит негативными последствиями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Заморозка украинского конфликта грозит негативными последствиями для России, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные итоги такого решения.

«Мы видим настрой отдельных стран НАТО и их нацеленность на эскалацию конфликта. Заморозка конфликта рискует вылиться в еще большие негативные последствия для нашей страны. Время так называемой "заморозки" будет использовано Киевом и его западными кураторами для того, чтобы перевооружить неонацисткий режим, который с новыми силами и средствами через определенное время ринется вперед», — считает депутат.

По мнению парламентария, доверять соглашениям о временной приостановке боевых действий нет смысла.

Минские соглашения, соглашения в Стамбуле продемонстрировали нам, что верить Западу нельзя. Любая заморозка сегодня может стать витком эскалации завтра. Вопрос урегулирования конфликта должен решаться с учетом интересов безопасности России

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

«Сейчас у Киева не самая лучшая ситуация: наша армия активно продвигается на фронте. Заморозка конфликта даст Украине передышку для восстановления с легкой руки Запада военного и военно-промышленного потенциала, чего нам никак нельзя допустить», — сказал он.

20 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта с Украиной неприемлема. Он добавил, что России необходимо достичь поставленных ею целей специальной военной операции.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источник, Москва может «в целом согласиться» приостановить конфликт по линии фронта, а также отказаться от «небольших участков территории» в Харьковской и Николаевской областях.

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