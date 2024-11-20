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17:20, 20 ноября 2024Наука и техника

В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

Коротченко: «Панцирь-С» показал высокую эффективность в ходе перехвата ATACMS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» показал высокую эффективность в ходе отражения атаки баллистическими ракетами ATACMS производства США. Возможности комплекса оценил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

Минобороны России ранее сообщило, что боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 и «Панцирей» перехватили пять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ.

«Данный боевой эпизод подчеркивает высокие боевые характеристики "Панциря" и соответствие ТТХ реальным требованиям сложного противовоздушного боя. Это первый ставший широко известным противовоздушный бой с участием ЗРПК в зоне своей ответственности сразу против нескольких аэробаллистических целей», — сказал Коротченко.

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Он также напомнил, что ранее ЗРПК «Панцирь» успешно отражали атаки крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

В октябре стало известно, что тульское Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») поставило российским военным партию комплексов «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа 2024 года. В холдинге отметили, что эффективность доработанного ЗРПК против ракет и дронов повысилась.

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