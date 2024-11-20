В России высказались о возможности переговоров Путина и Трампа по Украине

Депутат Чепа считает возможными переговоры Путина и Трампа по Украине

Переговоры президента России Владимира Путина с новоизбранным главой США Дональдом Трампом по Украине и другим международным вопросам возможны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«То, что эти контакты будут, я не сомневаюсь. То, что будут затронуты острые темы [Ближнего Востока, Ирана и Украины], уже об этом Трамп говорил. Кто будет инициатором — я не знаю, но это и не так важно, потому что мы изначально говорили об этих проблемах. Начиная с 2021 года мы писали, говорили об этом, продолжаем говорить. Мы настаивали и на реализации Минских соглашений, на попытках других соглашений, которые ломали и Франция, и Великобритания, и Германия. Потом они сами в этом сознавались, а администрация [президента США Джо] Байдена упорно всем этим манипулировала», — объяснил депутат.

Парламентарий считает, что такой шаг позволит улучшить международную обстановку.

Если сегодня новая администрация США согласится решать эти вопросы, а Трамп об этом заявлял, это позитивно Алексей Чепа депутат Госдумы

Как заявил в интервью газете Politico бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, переговоры Путина с Трампом возможны по инициативе американской стороны. По его мнению, если политики смогут договориться по ключевым вопросам на Ближнем Востоке, эта сделка может оказаться более широкой и включать в себя диалог по решению украинского конфликта.