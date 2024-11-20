В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

AP: США не видят признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие

США не видят признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие на Укриане. Об этом сообщает Associated Press (AP) cо ссылкой на американских чиновников.

Официальные лица США также отметили, что изменение Россией своей ядерной доктрины было ожидаемым.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Россия оставила за собой право применить ядерное оружие, если против нее и Белоруссии будет применено обычное оружие, создающее критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО не представляют никакой угрозы для России. По его словам, Вашингтон не видит причин вносить изменения в готовность своих ядерных сил.