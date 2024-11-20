Во Франции усомнились в способности Украины в короткие сроки создать ядерное оружие

Le Point: Украина не сможет в короткие сроки создать ядерное оружие

Украина не сможет в короткие сроки создать ядерное оружие, потому что у нее нет для этого ресурсов и технологий. Об этом в интервью газете Le Point сообщил старший научный сотрудник французского Фонда стратегических исследований и специалист по ядерному оружию Бенджамин Откувертюр.

«У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус "латентной" ядерной державы», — сказал эксперт.

Откувертюр также усомнился, что западные союзники Украины поддержат ее инициативу обзавестись ядерным арсеналом.

Ранее британское издание Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие.