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20:30, 20 ноября 2024Мир

Во Франции запустили процедуру отрешения Макрона от власти

Партия «Непокорившаяся Франция» подала запрос для отрешения Макрона от власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Партия «Непокорившаяся Франция» повторно подала запрос для запуска процедуры отрешения французского президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом сообщает агентство AFP.

«Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье теперь должен рассмотреть нашу инициативу. Если он откажется, то нарушит наше конституционное право выбирать тексты для нашей ниши», — отметила глава парламентской фракции партии Матильда Пано.

Отмечается, что запрос одобрила нижняя палата парламента Франции.

5 сентября Макрон назначил Мишеля Барнье премьер-министром страны. 73-летний экс-глава МИД и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы». В этот же день лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал к протестам из-за назначения нового премьера страны. По его словам, решение отдать должность Барнье свидетельствует о том, что результаты парламентских выборов были украдены.

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