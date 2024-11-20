ВСУ опубликовали кадры с ударом по российскому региону Storm Shadow

ВСУ опубликовали видео с дрона, корректировавшего ракеты Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) опубликовали видео с дрона, который корректировал британские крылатые ракеты во время удара по российскому региону. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «МИГ России».

Речь идет о поселке Марьино Рыльского района Курской области. На появившихся кадрах видно, как украинский дрон корректирует работу британских Storm Shadow, видны взрывы и клубы дыма.

Ранее сообщалось, что ракетный удар Вооруженных сил России уничтожил до 50 украинских военных в районе Юнаковки в Сумской области. Минобороны предоставило видео произошедшего.