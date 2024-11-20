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09:12, 20 ноября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ гражданина Германии по подозрению в подрыве станции попало на видео

ФСБ показала видео задержания гражданина Германии Гайдука
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала причастного к подрыву в Калининграде гражданина ФРГ

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина Германии Николая Гайдука, причастного к подрыву трубы на газораспределительной станции в Калининграде. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как спецтранспорт блокирует машину и бойцы спецназа хватают водителя. На него надевают наручники.

Гайдука взяли на польской границе при въезде в Калининград. Он собирался устроит еще одну диверсию, для чего планировал осмотреть газовую станцию в регионе.

На допросе он рассказал, что по заданию украинской разведки устроил подрыв трубы газораспределительной станции. Его куратором стал сослуживец Александр Жаров — подполковник одесской полиции в отставке. Он завербовал Гайдука в ноябре 2023 года в Гамбурге.

Жаров на машине подопечного съездил в Калининград и оставил там в тайнике взрывчатку, которую позже забрал Гайдук и заложил на газораспределительной станции. В ночь на 22 марта произошла диверсия.

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