Задержание ФСБ гражданина Германии по подозрению в подрыве станции попало на видео

ФСБ показала видео задержания гражданина Германии Гайдука

Начало событий в новости ФСБ задержала причастного к подрыву в Калининграде гражданина ФРГ

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина Германии Николая Гайдука, причастного к подрыву трубы на газораспределительной станции в Калининграде. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как спецтранспорт блокирует машину и бойцы спецназа хватают водителя. На него надевают наручники.

Гайдука взяли на польской границе при въезде в Калининград. Он собирался устроит еще одну диверсию, для чего планировал осмотреть газовую станцию в регионе.

На допросе он рассказал, что по заданию украинской разведки устроил подрыв трубы газораспределительной станции. Его куратором стал сослуживец Александр Жаров — подполковник одесской полиции в отставке. Он завербовал Гайдука в ноябре 2023 года в Гамбурге.

Жаров на машине подопечного съездил в Калининград и оставил там в тайнике взрывчатку, которую позже забрал Гайдук и заложил на газораспределительной станции. В ночь на 22 марта произошла диверсия.