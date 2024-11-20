Захарова уличила главу МИД Австрии во лжи о конфликте на Украине

Захарова уличила главу МИД Австрии во лжи после слов о конфликте на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу австрийского внешнеполитического ведомства Александера Шалленберга во лжи после его слов о конфликте на Украине. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Министр иностранных дел Австрии заявил, что конфликт на Украине длится одну тысячу лет. Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — отметила дипломат.

Ранее глава МИД Австрии Шалленберг назвал условие завершения конфликта на Украине. По его мнению, для этого нужна поддержка новой администрации президента США. Он также заявил, что переговоров о будущем Украины без Киева быть не может.