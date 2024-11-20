Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

ГТЛК и «Спутникс» заключили первый в России договор на лизинг спутников

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила с компанией «Спутникс» первый в России договор на поставку в лизинг спутников. Об этом сообщается на сайте организации.

Сообщение на сдачу в лизинг трех спутников «Зоркий-2М» заключен на пять лет. «Мы уже больше года занимаемся внедрением беспилотных авиационных систем в разные сферы и видим серьезные перспективы в объединении сценариев применения космических аппаратов с беспилотниками», — заявил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

По его словам, совместное использование беспилотников и спутников повысит эффективность обеих технологий.

Ранее глава российской частной компании Sitronics Space Павел Черенков сообщил, что предприятие планирует запустить более 20 спутников, включая аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в 2025 году.

Также в ноябре глава компании Павел Черенков заявил, что Sitronics Space допускает возможность запуска двух космических аппаратов ДЗЗ сверхвысокого разрешения «Киноспутник».