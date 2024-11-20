Зеленский признал неспособность Украины выйти на границы 1991 года

Зеленский: у Украины недостаточно сил, чтобы выйти на границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что у Украины отсутствует возможность выйти на границы 1991 года.

«Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточный силы, чтобы с оружием в руках отбросить Россию на линию 1991 года», — заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что Киев юридически не собирается отказываться от утраченных территорий, однако хорошо понимает, что в нынешних условиях у него нет возможности выйти на старые границы.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. По словам украинского президента, если Украина хочет чего-то добиться за столом переговоров, она должна быть «не наедине с РФ».