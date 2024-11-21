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07:35, 21 ноября 2024Экономика

Часть россиян предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: температура на юге России понизится на 10-14 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash.com

На юге России ожидается резкое похолодание — температура воздуха понизится сразу на 10-14 градусов Цельсия. Об этом предупредил часть жителей страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что ночные температуры в воскресенье, 24 ноября, станут отрицательными. Столбики термометров опустятся до нуля — минус трех градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 1-3 градусов. «Рухнет температура на десять градусов и больше, в понедельник морозы усилятся», — спрогнозировал синоптик.

В Центральной России уже начал формироваться снежный покров. Выпавший снег зафиксировали на метеостанциях МГУ, в Михайловском, Подмосковье, Наро-Фоминске — здесь его высота составила один сантиметр.

В других регионах слой снега оказался выше: в Волоколамске — два сантиметра, в Смоленской области — три сантиметра, в Псковской области — четыре сантиметра, в Тверской области — пять сантиметров.

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