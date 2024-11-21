В России заявили о готовности к диалогу с США для предотвращения ядерной войны

Депутат Чепа: Россия готова к диалогу с США для предотвращения ядерной войны

Россия открыта к диалогу с США и всегда была к нему готова, сказал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал прозвучавшие в Пентагоне слова о необходимости переговоров.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил о том, что США должны вести диалог с Россией для предотвращения угрозы ядерной войны.

Россия была открыта к диалогу с самого начала, с 2014 года, когда на Украине состоялся госпереворот, отметил депутат. Он добавил, что РФ была готова к реализации Минских соглашений, а также обращалась к мировому сообществу и в первую очередь к США, говоря о гарантиях безопасности. «При том, что НАТО с 90-го года увеличилось в своем составе с 16 стран до 33 стран, мы выступали против продвижения НАТО на восток. Все это несло угрозу России, а соответственно, Европе, соответственно, миру, и мы это прекрасно понимали», — пояснил парламентарий.

Сегодня раздаются и здравые голоса, но некоторые политики, судя по их заявлениям о возможности ядерной войны, не понимают, на краю какой катастрофы стоит человечество, поделился Чепа.

Вот сегодня мы слышим это заявление. Это военный. Они прекрасно понимают, чем это грозит им, грозит их семьям, их близким, грозит их стране, грозит человечеству. Это понимает наше руководство страны и наш народ, мне кажется, весь это понимает, потому что мы пережили ужасы войн, мы знаем, что это такое и мы этого не хотим Алексей Чепа депутат Госдумы

«Этот конфликт развязан не нами. К сожалению, братский украинский народ используют как пушечное мясо, используют те структуры [военно-промышленного комплекса] ВПК, которые наживаются на этом, когда они отправляют старые ракеты, вместо которых выпускают новые ракеты, получая колоссальные заказы от Пентагона. Никто не думает из них, сколько за этим стоит смертей простого народа. Это ужасно», — высказался депутат.

Сегодня Россия слышит голоса о необходимости диалога из многих стран, но важно не просто остановить перестрелку, а чтобы эти переговоры закончились устойчивым результатом, убежден он.

Мы это делали (останавливали перестрелку), и Киев использовал это для перевооружения, для оснащения, для подготовки своих войск, заражая при этом свой народ нацистской идеологией. Поэтому мы, конечно, всегда готовы к переговорам, но так, чтобы эти переговоры закончились именно миром. Вот что нас интересует, вот чего мы будем добиваться. И если из любой страны будут предлагать свои усилия, которые будут идти навстречу этим решениям, мы будем их поддерживать Алексей Чепа депутат Госдумы

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Обновленная версия документа расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

