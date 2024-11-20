В Пентагоне объяснили необходимость в диалоге с Россией

В Пентагоне заявили о важности диалога с РФ для предотвращения ядерной войны

США должны вести диалог с Россией, а также с Китаем и КНДР, для предотвращения угрозы ядерной войны, заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен. Его слова передает РИА Новости.

Бьюкенен подчеркнул, что «реальный и предметный» диалог между странами не должен останавливаться. «Никто не хочет ядерной войны, верно?» — сказал он.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Обновленная версия документа расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.