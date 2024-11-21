Телезвезда Кайли Дженнер показала фигуру в ультракоротких шортах бренда Khy

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость показала фигуру в блестящем наряде, который состоял из кроп-топа и ультракоротких шорт в сочетании с темными колготками. Известно, что вскоре вещи появятся в ассортименте бренда Khy, который принадлежит предпринимательнице.

При этом волосы бизнесвумен оставила распущенными, а на ее лицо визажисты нанесли нюдовый макияж.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер снялась в откровенном образе главной героини фильма «Барбарелла».