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04:30, 1 ноября 2024Ценности

Кайли Дженнер повторила откровенный образ Джейн Фонды из фильма «Барбарелла»

Кайли Дженнер повторила откровенный образ актрисы Джейн Фонды из «Барбареллы»
Мария Винар (Редактор отдела «Ценности» )

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер повторила откровенный образ актрисы Джейн Фонды из фильма «Барбарелла», который вышел на телеэкраны в 1968 году. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница поделилась фото, на котором предстала в белом рваном боди и металлическом кроп-топе. Вдобавок она примерила светловолосый парик с объемными локонами, а также сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы нюдовую помаду.

Кроме того, предпринимательница надела черно-белый меховой костюм с длинным хвостом и серебристые сапоги.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер посетила красную дорожку премии CFDA в Нью-Йорке и вызвала споры в сети. По мнению юзеров, телезвезда прибегнула к новой пластике.

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