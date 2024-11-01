Кайли Дженнер повторила откровенный образ Джейн Фонды из фильма «Барбарелла»

Кайли Дженнер повторила откровенный образ актрисы Джейн Фонды из «Барбареллы»

Американская телезвезда Кайли Дженнер повторила откровенный образ актрисы Джейн Фонды из фильма «Барбарелла», который вышел на телеэкраны в 1968 году. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница поделилась фото, на котором предстала в белом рваном боди и металлическом кроп-топе. Вдобавок она примерила светловолосый парик с объемными локонами, а также сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы нюдовую помаду.

Кроме того, предпринимательница надела черно-белый меховой костюм с длинным хвостом и серебристые сапоги.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер посетила красную дорожку премии CFDA в Нью-Йорке и вызвала споры в сети. По мнению юзеров, телезвезда прибегнула к новой пластике.