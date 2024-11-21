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08:31, 21 ноября 2024Бывший СССР

Киев начал усиливать группировку ВСУ под Тернами штурмовиками из числа осужденных

Марочко: Киев направил под Терны группу штурмовиков из числа осужденных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) для усиления группировки у Тернов Донецкой народной республики (ДНР) направило состоящий из осужденных взвод штурмовиков, подготовленный западными инструкторами. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, осужденные подписали контракт с Минобороны Украины и прошли подготовку на одном из украинских полигонов под руководством западных инструкторов. Эксперт добавил, что сейчас прибывшие штурмовики проходят боевое слаживание с другими подразделениями ВСУ «в непосредственной близости» от линии боевого соприкосновения.

Ранее Российская армия заняла поселок Ильинка в ДНР. Военные также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районе донецких Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки.

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