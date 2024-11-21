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12:11, 21 ноября 2024Мир

Китай обвинил США в подрыве глобального стратегического баланса

МИД Китая: ядерная политика США подорвала глобальный стратегический баланс
Семен Александров (редактор)

Фото: GAS-photo / Shutterstock / Fotodom

Ядерная политика США значительно подорвала глобальный стратегический баланс. В этом Вашингтон обвинил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

«США серьезно подорвали глобальный стратегический баланс и стабильность, усилили военное соперничество и конфронтацию и способствовали повышению ядерных рисков», — сказал дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США в последнее время продолжают модернизировать свою ядерную триаду.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

При этом заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике и противодействию распространению ОМУ Ричард Джонсон отметил, что США могут увеличить размер своего ядерного арсенала, а также расширить программу его модернизации.

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