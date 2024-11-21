Востоковед заявил о желании России иметь нормальные отношения с КНДР и Южной Кореей

Востоковед Толорая: РФ хочет иметь нормальные отношения с КНДР и Южной Кореей

Россия хочет иметь нормальные отношения как с КНДР, так и с Южной Кореей, заявил профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва никогда не смешивала свои отношения с двумя странами. «Москва всегда четко разделяла свои отношения с Пхеньяном и с Сеулом. Никогда не смешивала их и не увязывала друг с другом», — подчеркнул дипломат.

По словам эксперта, у РФ нет желания «выбирать из двух Корей одну». «Мы на всех уровнях постоянно говорим, что не хотим ругаться, ссориться с Сеулом», — добавил востоковед.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о готовности Сеула сотрудничать с Россией по некоторым вопросам.