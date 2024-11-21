Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 21 ноября 2024Мир

Востоковед заявил о желании России иметь нормальные отношения с КНДР и Южной Кореей

Востоковед Толорая: РФ хочет иметь нормальные отношения с КНДР и Южной Кореей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын

Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия хочет иметь нормальные отношения как с КНДР, так и с Южной Кореей, заявил профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва никогда не смешивала свои отношения с двумя странами. «Москва всегда четко разделяла свои отношения с Пхеньяном и с Сеулом. Никогда не смешивала их и не увязывала друг с другом», — подчеркнул дипломат.

По словам эксперта, у РФ нет желания «выбирать из двух Корей одну». «Мы на всех уровнях постоянно говорим, что не хотим ругаться, ссориться с Сеулом», — добавил востоковед.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о готовности Сеула сотрудничать с Россией по некоторым вопросам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии заявили о готовящемся несколько лет военном вторжении Запада в страну. Как на это отреагировали в России?

      Меркель раскрыла одну черту Путина

      Прорвавшаяся к Лаврову британская журналистка покраснела после слов Захаровой

      Россиянин побывал в Южной Корее и раскрыл странный факт о стране

      В Госдуме высказались о поставках оружия Украине

      Украина получила только половину выделенных конгрессом США денег

      Песков заявил о «большой проблеме» с украинскими беспилотникам во многих регионах

      Экс-полковник СБУ рассказал о пыточных камерах в крупных городах Украины

      Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена

      Раскрыта роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше