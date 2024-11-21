Кортни Кардашьян снялась в прозрачном нижнем белье бренда сестры

Американская телезвезда Кортни Кардашьян снялась в откровенном нижнем белье из ассортимента бренда Skims, создательницей которого является сестра, предпринимательница Ким Кардашьян. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость приняла участие в съемке рекламы коллекции, созданной совместно с итальянским модным домом Dolce & Gabbana. Так, Кардашьян предстала на снимке в прозрачном черном топе с глубоким декольте и трусах с серебристыми подвесками в виде крестов.

Поклонники восхитились фотосессией в комментариях под постом. «Это дает Кортни возможность выйти на большой экран! Она выглядит как кинозвезда!», «Вот это я называю настоящим телом», «Должен признать, что у них уникальный маркетинг», «Самая горячая женщина на земле», «Богиня», — высказывались они.

В апреле Кортни Кардашьян поделилась снимком в откровенном виде в честь дня рождения.