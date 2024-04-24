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11:16, 24 апреля 2024Ценности

Кортни Кардашьян показала фигуру в бикини в честь 45-летия

Телезвезда Кортни Кардашьян показала фигуру в пестром бикини в честь 45-летия

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда Кортни Кардашьян поделилась снимком в откровенном виде в честь 45-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото предпринимательница показала фигуру в бикини, оформленном пестрым принтом и состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и плавок с высокой посадкой. Также она надела черные солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный пучок.

«45 поездок вокруг солнца», — подписала знаменитость пост, который набрал более одного миллиона лайков.

В феврале сообщалось, что Кортни Кардашьян оконфузилась на съемках телешоу. На снимках папарацци предпринимательница запечатлена в одной рубашке светло-желтого цвета и черных кожаных сапогах с высоким голенищем. Однако уличным фотографам удалось заснять, как порывы ветра приподняли рубашку и обнажили ягодицы Кардашьян.

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      Мария Винар
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