Кортни Кардашьян показала фигуру в бикини в честь 45-летия

Телезвезда Кортни Кардашьян показала фигуру в пестром бикини в честь 45-летия

Американская телезвезда Кортни Кардашьян поделилась снимком в откровенном виде в честь 45-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото предпринимательница показала фигуру в бикини, оформленном пестрым принтом и состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и плавок с высокой посадкой. Также она надела черные солнцезащитные очки и уложила волосы в небрежный пучок.

«45 поездок вокруг солнца», — подписала знаменитость пост, который набрал более одного миллиона лайков.

В феврале сообщалось, что Кортни Кардашьян оконфузилась на съемках телешоу. На снимках папарацци предпринимательница запечатлена в одной рубашке светло-желтого цвета и черных кожаных сапогах с высоким голенищем. Однако уличным фотографам удалось заснять, как порывы ветра приподняли рубашку и обнажили ягодицы Кардашьян.