Кортни Кардашьян в одной рубашке оконфузилась на съемках телешоу

Американская телезвезда Кортни Кардашьян оконфузилась на съемках шоу. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

44-летняя звезда попала в объектив папарацци во время записи нового эпизода The Kardashians. На размещенных кадрах запечатлена предпринимательница в одной рубашке светло-желтого цвета, оформленной белыми вертикальными полосами, а также черных кожаных сапогах с высоким голенищем. Кроме того, она надела солнцезащитные очки и заплела волосы в косы.

Уличным фотографам удалось заснять неисправность гардероба Кардашьян. Так, на одном кадре видно, как порывы ветра приподняли рубашку, обнажив ягодицы бизнесвумен.

В декабре 2023 года сообщалось, что Кортни Кардашьян также оконфузилась на фотосессии во время беременности. Тогда телезвезда предстала перед камерой в укороченной куртке, которая была оформлена плюшевым воротником, и юбке длины мини. В студии с ней находилась ее мать, предпринимательница Крис Дженнер. Во время съемки родительница отметила, что наряд немного оголяет интимную часть тела дочери.

