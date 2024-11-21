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17:38, 21 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора российского города осудили на 13 лет за хищения миллиардов рублей

Суд дал 13 лет колонии экс-вице-губернатору Петербурга Лавленцеву за хищения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Лавленцев (в центре)

Владимир Лавленцев (в центре). Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева за хищения на строительных подрядах порядка трех миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным в совершении четырех эпизодов растраты и мошенничестве. С осужденного чиновника суд взыскал 2,685 миллиарда рублей.

Второй фигурант дела бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран осужден на 7,5 года колонии со штрафом в 54 миллиона рублей.

Летом 2023 года Мещанский районный суд Москвы отправил Лавленцева под домашний арест. Он занимал должность вице-губернатора Петербурга с мая 2013-го по октябрь 2014 года и курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики.

С 2015 по 2018 год Лавленцев был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО, а в октябре 2020 года стал генеральным директором компании «Стройтрансгаз».

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