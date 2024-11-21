Маск и Рамасвами решили заставить чиновников в США ходить на работу пять дней в неделю

WSJ: Маск и Рамасвами заставят чиновников ходить на работу пять дней в неделю

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE) после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, решили заставить федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю. Об этом сообщает газет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что новое требование будет направлено на создание волны добровольных увольнений. «Если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID», — сказано в публикации.

Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа в частном порядке пожаловалась на дружеские отношения политика с Маском. Они проводят вместе столько времени, что будто «не могут насытиться друг другом».

Сотрудники опасаются, что Маск пытается оказать на Трампа влияние ради собственных финансовых и политических интересов. При этом сами обозреватели отмечают, что избранный президент явно демонстрирует, что влияние его нового друга «простирается лишь до определенного предела».