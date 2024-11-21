Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:49, 21 ноября 2024Мир

Маск и Рамасвами решили заставить чиновников в США ходить на работу пять дней в неделю

WSJ: Маск и Рамасвами заставят чиновников ходить на работу пять дней в неделю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Segar / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые должны возглавить новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE) после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, решили заставить федеральных госслужащих ходить на работу пять дней в неделю. Об этом сообщает газет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что новое требование будет направлено на создание волны добровольных увольнений. «Если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID», — сказано в публикации.

Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа в частном порядке пожаловалась на дружеские отношения политика с Маском. Они проводят вместе столько времени, что будто «не могут насытиться друг другом».

Сотрудники опасаются, что Маск пытается оказать на Трампа влияние ради собственных финансовых и политических интересов. При этом сами обозреватели отмечают, что избранный президент явно демонстрирует, что влияние его нового друга «простирается лишь до определенного предела».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

      Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше