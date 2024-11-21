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09:02, 21 ноября 2024Наука и техника

Создан твердотельный динамик для микронаушников

Компания xMEMS создала микродинамик для производства микронаушников
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: xMEMS

Американская компания xMEMS рассказала о создании микродинамика, который будут использовать в производстве компактных наушников. Об этом сообщает издание Android Central.

Авторы медиа объяснили, что большинство наушников используют обычные аудиодрайверы с магнитной катушкой для генерации звука. Специалисты xMEMS предложили применять твердотельный драйвер на основе кремния. Он имеет пьезоэлектрический привод и ультратонкие мембраны, которые генерируют звук.

Разработка получила название Sycamore. Микродинамик имеет толщину 1,13 миллиметра и вес 150 миллиграммов — он в три раза тоньше обычного драйвера для наушников и в семь раз легче. По словам создателей устройства, их твердотельный динамик можно будет использовать в наушниках, умных часах, гарнитурах смешанной реальности и прочих гаджетах.

В компании отметили, что в целом Sycamore выдает такое же качество звука, что и наушники на основе обычных драйверов. Драйвер сертифицирован по стандарту IP58, то есть защищен от попадания влаги и пыли.

В xMEMS отметили, что их более ранний твердотельный драйвер Cypress уже используется в ряде наушников. Компания намерена показать Sycamore на выставке CES 2025.

В конце августа компания xMEMS спроектировала твердотельный вентилятор, который можно разместить практически в любом гаджете. Разработка весит менее 150 миллиграммов, но может перемещать до 39 кубических сантиметров воздуха в секунду.

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