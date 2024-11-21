Миранчук раскрыл место завершения карьеры

Футболист «Атланты» Миранчук заявил, что хотел бы завершить карьеру в России

Полузащитник «Атланты Юнайтед» из США Алексей Миранчук раскрыл место, в котором планирует завершить карьеру. Его слова приводит Metaratings.

«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в "Локомотиве". В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки», — поделился футболист. Спортсмен добавил, что точно хотел бы завершить карьеру в России, но назвать конкретный клуб он не может.

29-летний Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024-го. В составе американской команды он провел 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». В 2020-м он перешел из московского клуба в итальянскую «Аталанту». За европейскую команду хавбек выступал до лета 2024-го, проведя сезон-2022/2023 в аренде в «Торино».