Российский фондовый рынок упал до минимума с начала ноября

Индекс Мосбиржи впервые с начала ноября упал ниже 2 570 пунктов

В четверг, 21 ноября, российский фондовый рынок продолжил начавшееся еще на прошлой неделе падение. Индекс Мосбиржи впервые с ноября опустился до 2 565 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс РТС, также реагирующий на курс доллара, обновил минимум с марта 2022 года, опустившись до 806,17 пункта. Между тем курс юаня взлетел до максимума с октября прошлого года — 13,92 рубля.

Индекс российских государственных облигаций RGBI закрепляется на уровне ниже 100 пунктов, в четверг он обосновался в районе 98,7 пункта. Его падение продолжается с 18 октября.

Незадолго до президентских выборов в США из-за повышения шансов на победу Дональда Трампа и надежд на окончание боевых действий на Украине российский фондовый рынок начал расти. После его триумфа акции российских компаний ускорили рост, но с того момента весь позитив сошел на нет.

Основной причиной стало как отсутствие обещаний по отмене санкций, так и данное Киеву разрешение на применение американских тактических баллистических ракет ATACMS, а также британских крылатых ракет Storm Shadow по российской территории. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали обе ракеты для нанесения ударов, что российские власти расценили как серьезную эскалацию.