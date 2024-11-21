Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: в воскресенье в Москве похолодает до минус 5 градусов

В выходные, 23 и 24 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается резкое похолодание. Своим прогнозом на конец недели с телеканалом «360» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Температура понизится из-за резкого смещения циклона. Холодать в столичном регионе начнет с пятницы, 22 ноября, — ночью столбики термометров достигнут нулевой отметки и, вероятно, опустятся еще ниже. Ветер усилится до 17 метров в секунду, выпадет до 5-10 миллиметров осадков. Снежный покров может достичь 8 сантиметров. На утро субботы на дорогах может появиться гололед, вероятно налипание мокрого снега, предупреждает метеоролог.

Атмосферное давление в пятницу также начнет меняться и поднимется до 745 миллиметров ртутного столба, но уже в субботу упадет до 740 миллиметров. По сведениям специалиста, 23 ноября мегаполис накроет очередной циклон, пришедший с юга. Вместе с ним в регион придет снегопад — за субботу сугробы вырастут еще на 7 сантиметров. В воскресенье хоть осадков и не прогнозируется, но погода столичных жителей не порадует. Воздух под конец недели остынет до минус 5 градусов.

В четверг, 21 ноября, на Москву обрушится пятибалльный шторм. Порывы ветра достигнут силы в 25 метров в секунду. Шквалами будет обрывать линии электропередач, сносить деревья и кровельные покрытия. Но уже в пятницу ветер стихнет до 10-15 метров в секунду.