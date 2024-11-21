Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 21 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: в воскресенье в Москве похолодает до минус 5 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В выходные, 23 и 24 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается резкое похолодание. Своим прогнозом на конец недели с телеканалом «360» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Температура понизится из-за резкого смещения циклона. Холодать в столичном регионе начнет с пятницы, 22 ноября, — ночью столбики термометров достигнут нулевой отметки и, вероятно, опустятся еще ниже. Ветер усилится до 17 метров в секунду, выпадет до 5-10 миллиметров осадков. Снежный покров может достичь 8 сантиметров. На утро субботы на дорогах может появиться гололед, вероятно налипание мокрого снега, предупреждает метеоролог.

Атмосферное давление в пятницу также начнет меняться и поднимется до 745 миллиметров ртутного столба, но уже в субботу упадет до 740 миллиметров. По сведениям специалиста, 23 ноября мегаполис накроет очередной циклон, пришедший с юга. Вместе с ним в регион придет снегопад — за субботу сугробы вырастут еще на 7 сантиметров. В воскресенье хоть осадков и не прогнозируется, но погода столичных жителей не порадует. Воздух под конец недели остынет до минус 5 градусов.

В четверг, 21 ноября, на Москву обрушится пятибалльный шторм. Порывы ветра достигнут силы в 25 метров в секунду. Шквалами будет обрывать линии электропередач, сносить деревья и кровельные покрытия. Но уже в пятницу ветер стихнет до 10-15 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?

      Названы самые популярные iPhone

      Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

      Польша вернула на аэродромы поднятые из-за тревоги на Украине истребители

      Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

      Захарова раскрыла подробности поступившего ей во время брифинга звонка

      Перечислены самые необычные покупки россиян в дни распродаж

      В Киеве отказались считать решающим разрешение на удары ATACMS

      Рост мировых цен на нефть объяснили

      Семейную пару осудили за сожжение родственника и его соседа в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше