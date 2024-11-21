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10:40, 21 ноября 2024Россия

На Запорожской АЭС сообщили об отключении высоковольтной линии

На Запорожской АЭС отключили высоковольтную линию «Днепровская»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключили высоковольтную линию энергоснабжения 750 киловольт «Днепровская». Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

На станции заверили, что персонал готов к реагированию. При этом нарушений пределов и условий безопасности на объекте не зафиксировали. По данным ЗАЭС, радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Как уточнили представители ЗАЭС, сейчас все блоки станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт "Ферросплавная -1"», — уточнили на станции.

В субботу, 16 ноября, на станции также автоматически отключалась линия энергоснабжения «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности аналогично не фиксировалось.

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